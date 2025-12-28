Ankara'da çok sayıda Bal ürünü tağşişli çıktı

Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alıyor!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listede, Akyurt'taki birçok firmanın süzme balında taklit ve tağşiş ortaya çıktı. Hangi markalar riskli?

28 Aralık 2025
Ankara'nın Akyurt ilçesindeki firmalara ait süzme bal ürünlerinde taklit-tağşiş ürünler yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde, arıcılık ürünleri grubunda Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren firmalara ait çok sayıda süzme bal ürününde taklit veya tağşiş tespit edildi.

Bakanlığın 25 Aralık tarihli listesine göre; Baldağ Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'Lokman 1984 Süzme Çiçek Balı', markasız 'Süzme Çiçek Balı' ve 'Yaylım Süzme Çiçek Balı' ürünlerinde taklit veya tağşiş belirlendi.
Aynı listede, Hastürk Gıda Otomotiv İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait 'Otantik Süzme Çiçek Balı' ile 'Aslanpetek Süzme Çiçek Balı' ürünlerinin de taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edildi.
Öte yandan, Petek Global Arıcılık Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'Aslanpetek Süzme Yonca Çiçek Balı' ürününde de mevzuata aykırı durumun bulunduğu açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin listeleri düzenli olarak güncelleyerek kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.


