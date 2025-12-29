Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
Takip ettiği çocuğa silahla ateş ederken yolda yürüyen kişiyi vurdu

Sultangazi'de İ.K.(19), bir süredir telefonla arayarak rahatsız ettiği C.C.Y.(16)'yi yolda takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan C.C.Y., polis ekiplerine haber verdi. Polisleri gören İ.K. belinden silahını çıkarıp C.C.Y'ye doğru ateş etti. Silahtan çıkan mermiler yolda yürüyen M.K.'ya isabet etti. Şüpheli İ.K. ise olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 18:21, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 18:23
Sultangazi'de otobüs bekleyen bir kız öğrenciye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda olayla ilgisi olmayan bir vatandaş yaralanırken, saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce ateş açtığı kızı ve başka öğrencileri taciz ettiği ve ailelerin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Cebeci İETT Otobüs Garajı'nda yaşandı. İddiaya göre, otobüs durağında bekleyen 16 yaşındaki kız öğrenciye bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu sırada bölgede bulunan polis ekipleri durumu fark ederek saldırgana müdahale etti. Açılan ateş sonucu öğrenciye bir şey olmazken, o esnada oradan geçen bir vatandaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kurşunlardan bazılarının seyir halindeki bir araca da isabet ettiği öğrenildi.

Şüphelinin daha önce ateş açtığı kızı ve başka öğrencileri taciz ettiği ve ailelerin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

