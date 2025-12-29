Takip ettiği çocuğa silahla ateş ederken yolda yürüyen kişiyi vurdu

Sultangazi'de otobüs bekleyen bir kız öğrenciye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda olayla ilgisi olmayan bir vatandaş yaralanırken, saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce ateş açtığı kızı ve başka öğrencileri taciz ettiği ve ailelerin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Cebeci İETT Otobüs Garajı'nda yaşandı. İddiaya göre, otobüs durağında bekleyen 16 yaşındaki kız öğrenciye bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu sırada bölgede bulunan polis ekipleri durumu fark ederek saldırgana müdahale etti. Açılan ateş sonucu öğrenciye bir şey olmazken, o esnada oradan geçen bir vatandaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kurşunlardan bazılarının seyir halindeki bir araca da isabet ettiği öğrenildi.

Şüphelinin daha önce ateş açtığı kızı ve başka öğrencileri taciz ettiği ve ailelerin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.