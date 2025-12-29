Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Sabiha Gökçen Havalimanı 2024'te Yolcu Rekoru Kırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı, 2024 yılında yolcu rekorunu kırarak 48 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyor. Terminal 1 yenilendi.

29 Aralık 2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2024 yılı tamamında kırılan 41 milyon 449 bin yolcu rekorunu yalnızca 11 ayda aştığını belirtti. Aralık ayı ortası itibarıyla yolcu sayısı 46 milyonun üzerine çıktı ve yıl sonunda bu rakamın 48 milyona ulaşması hedefleniyor. Bu gelişme, havalimanının kapasite artışı ve yeni yatırımların etkisini ortaya koyuyor. Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi 1. Faz Açılış Töreni'nde konuşan Uraloğlu, havacılığın Türkiye'nin kalkınmasında ve uluslararası bağlantılarında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Türkiye'nin Havacılıkta Büyüme Stratejisi

Uraloğlu, son 23 yılda uygulanan vizyoner politikalarla Türkiye'nin havacılıkta önemli bir konuma geldiğini ifade etti. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısı 58'e çıkarıldı. İstanbul, Rize-Artvin, Ordu-Giresun, Yüksekova Selahaddin Eyyubi ve Şırnak Şerafettin Elçi gibi yeni havalimanları inşa edildi. Ayrıca, pasif durumda olan 16 havalimanı yeniden hizmete kazandırıldı. Yapımı süren Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Bölgesel Havalimanları ile toplam sayı 60'a ulaşacak.

Yolcu Trafiğinde Rekor Artış

Türkiye'nin iç ve dış hatlarda toplam yolcu trafiği 2024 yılı sonunda 231 milyona ulaşarak Avrupa'da üçüncü, dünyada yedinci sıraya yükseldi. Bu yılın ilk 11 ayında 229,7 milyon yolcuya hizmet verildi. Dış hat uçuş ağında ise 132 ülkede 355 noktaya uçuş gerçekleştiriliyor. Hava Ulaştırma Anlaşması yapılan ülke sayısı 175'e çıktı.

İstanbul Havalimanı'nda Üçlü Pist Operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda üçlü pist operasyonu 17 Nisan'da devreye alındı. Bu uygulama ile aynı anda üç uçağın iniş ve kalkışı mümkün hale geldi, kapasite yönetimi ve yakıt tasarrufu sağlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kapasite Artışı ve Yatırımlar

Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa'da "Major Havalimanları" kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı unvanını taşıyor. 25 Aralık 2023'te açılan ikinci pist, havalimanının kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Yeni pist, geniş gövdeli uçakların inişine olanak sağladı ve hava trafik kapasitesi yükseldi.

  • 2023'ün 11 ayında 33 milyon 716 bin yolcuya hizmet verildi.
  • 2025'in aynı döneminde yüzde 31 artışla 44 milyon 217 bin yolcuya ulaşıldı.
  • 2024'te 41 milyon 449 bin yolcu rekoru aşıldı.
  • Aralık ortasında yolcu sayısı 46 milyonu geçti.
  • Yıl sonunda hedeflenen yolcu sayısı: 48 milyon.

Terminal 1 Renovasyon Projesi ve Yeni Kapasite

Terminal 1 Renovasyon Projesi kapsamında, ilk faz ile havalimanının kapasitesi ve konforu artırıldı. Terminal 1 ve Terminal 2, özel bağlantı köprüsüyle entegre edildi. Yeni Uzak Uçak Bekleme Salonu aynı anda 10 uçağa hizmet verebilecek kapasitede. Ayrıca, otopark düzenlemesi ve şehirler arası otobüs transfer alanı ile kara tarafı ulaşımı güçlendirildi.

  • Terminal 1 ve Terminal 2 arasında 240 metre uzunluğunda bağlantı köprüsü oluşturuldu.
  • Uzak Uçak Bekleme Salonu: 2.560 metrekare alan, 5 çıkış kapısı, Duty Free, yeme-içme alanları, çocuk oyun alanı ve mescit.
  • Faz 2 ve Faz 3 tamamlandığında yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi sağlanacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Geleceğe Katkısı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul'un ve Türkiye'nin havacılık vizyonuna katkı sağlayan stratejik bir merkez olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Artan kapasite, modernizasyon projeleri ve yeni yatırımlar sayesinde havalimanı, uluslararası hava trafiğinde Türkiye'nin konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sosyal Sorumluluk ve Son Mesajlar

Bakan Uraloğlu, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan 3 polis için başsağlığı diledi. Törenin ardından heyetle birlikte yeni terminal binası gezildi.


