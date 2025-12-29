THY: Arnavutluk'a uçak hibesi söz konusu değil!

Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Türk Hava Yolları, filosundaki bir uçağın Arnavutluk Cumhuriyeti'ne hibe edildiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. KAP üzerinden yapılan açıklamada, bahsi geçen uçağın THY mülkiyetinde bulunmadığı, sadece operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet verildiği belirtildi. Şirket, tüm varlık işlemlerinin şeffaf bir şekilde paylaşıldığını hatırlatarak yatırımcıları ve kamuoyunu bilgilendirdi.

Haber Giriş : 29 Aralık 2025 20:35, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 20:48
Türk Hava Yolları (THY), sanal medya da yer alan, Arnavutluk'a bir uçağın hibe edilme kararı konusunda haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) havayolu şirketi tarafından yapılan bildirimde, "Muhtelif basın-yayın organlarında yer alan Ortaklığımızın filosunda bulunan bir uçağı Arnavutluk Cumhuriyeti'ne hibe etme kararı aldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzubahis uçak Ortaklığımız mülkiyetine hiçbir zaman girmemiş olup, yalnızca operasyonel ihtiyaçlar kapsamında hizmet verilmiştir. Ortaklığımız Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuatlar kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerine azami uyumu göstermekle birlikte maddi duran varlık işlemlerini şeffaf bir şekilde yatırımcılarımızla paylaşmaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

