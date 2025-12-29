Bursa'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir eve gece saat 02.00 sıralarında operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında evde bulunan örgüt mensuplarının güvenlik güçlerine ateş açması sonucu 3 polis memuru şehit olurken, 8 polis memuru da yaralandı.

Yaşanan hain saldırının ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Yalova merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Orhangazi ilçesinde belirlenen çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik ülke genelinde sürdürülen operasyonlar kapsamında son bir ay içerisinde 137 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdüğü öğrenildi.