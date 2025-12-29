DEAŞ'ın Ankara yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, banka hesap hareketleri, sosyal medya paylaşımlarıyla, Türkiye'de ikamet eden ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten örgüt mensupları ve ailelerine nakdi yardımda bulundukları, örgüte maddi kaynak sağladıkları belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermişti.

