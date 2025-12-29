Drift atan sürücüye 46 bin lira ceza
Bilecik'te, otomobiliyle drift attığı belirlenen sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 14:15, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 14:15
Yeni Otogar'daki akaryakıt istasyonunda bir otomobil sürücüsünün drift attığı ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) kayıtlarından plakası tespit edilen aracın T.E.'ye ait olduğu belirlendi.
Trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 46 bin 392 lira para cezası verilen T.E.'nin sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu.