Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
İmralı görüşmesi komisyona geliyor
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Bayraktar: Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma yolunda politikalar geliştiriyoruz
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı

Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2025 10:18, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 10:19
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı

Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz derin deniz sondaj gemisinden ilkinin 30 Eylül'de ulaşmasının ardından ikincisi de Mersin'e açıklarına geldi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredilen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi, Taşucu Limanı'nın yaklaşık 1 mil açığına demirledi.

Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, akreditasyon ve sertifikasyon süreçleri için limanda bekleyecek.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından göreve katılacak olan ve henüz isimleri belirlenmeyen 5. ve 6. sondaj gemileri, limandaki işlemlerinin ardından görev yerlerine uğurlanacak.

"Gemimiz, Karadeniz genelinde 6 yeni keşif kuyusu açacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisine ilişkin, "6. sondaj gemimiz Türkiye'ye ulaştı. Gelecek yıl faaliyete başlayacak ve Karadeniz genelinde 6 yeni keşif kuyusu açacak." ifadesini kullanmıştı.

