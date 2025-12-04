Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu

Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde (KMAK) bir grup öğrencinin fizik öğretmeni Mehmet Canpolat ile ders sırasında alay etmesi ve saygısız el kol hareketlerinde bulunması, sınıfta çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla tepki topladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatıldı.

İdareye bildirilmedi

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün aktardığına göre, boyun rahatsızlığı nedeniyle başını rahat hareket ettiremeyen öğretmen, öğrencilerin ceza almaması için olayı ilk aşamada okul yönetimine bildirmedi.

Olaydan günler sonra öğretmen Canpolat, kürsüde ders anlattığı sırada yere düşerek kolunu kırdı.

Düşme nedenine ilişkin farklı iddialar dile getirilirken, beyin kanaması ihtimaline karşı İbni Sina Hastanesi'nde müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Öğretmenin, kendisiyle alay edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığından haberdar olmadığı anlaşıldı.

Şikayetçi olmadı

Disiplin soruşturması kapsamında hastanede bilgisine başvurulan Mehmet Canpolat, şunları söyledi:

"Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum. Böyle bir olay yaşandığı için tabii üzgünüm. Öğrencilerimden böyle bir davranış beklemezdim. Ama benim yüzümden hiçbir öğrencimin disiplin soruşturması geçirmesini, hele okuldan uzaklaştırılmasını istemem. Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir."