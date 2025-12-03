Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, görüntülere konu olaya ilişkin okul müdürlüğünce ilgili öğrenciler hakkında disiplin işlemi başlatıldı.

Çankaya'da bulunan bir lisede ders saati içerisinde bazı öğrencilerin sınıf düzenini bozan ve öğretmenlerine yönelik alaycı tavırlar içeren görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

