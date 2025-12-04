Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
İmralı görüşmesi komisyona geliyor
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Bayraktar: Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma yolunda politikalar geliştiriyoruz
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Katılımevim'in Yeni Reklam Yüzü Müge Anlı Oldu.

"Sen de Katıl Derim" diyen Müge Anlı, ev ve araba sahibi olmak isteyenleri Katılımevim'e davet ediyor!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Aralık 2025 13:13, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 13:16
Türkiye'nin her yerinde 92 şubesiyle faaliyet gösteren Katılımevim, ev, araç ve ticari araç alımlarına yönelik sunduğu avantajlı finansman çözümlerini anlattığı yeni reklam filmiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Ogilvy 4129, Gram İstanbul ve 25 Film imzası taşıyan filmde reklam yüzü olarak Müge Anlı yer alıyor. Türk halkının en güvendiği isimlerden olan Müge Anlı, Katılımevim'in sunduğu çözümleri yalın, anlaşılır ve güçlü bir anlatımla aktarıyor.

Müge Anlı, markanın kurumsal duruşunu destekleyen bir iletişim dili sunuyor.

Yeni reklam serisinde, Katılımevim'in sunduğu esnek ve avantajlı finansman modelleri; günlük yaşamdan sahneler ve samimi diyaloglar eşliğinde izleyiciyle buluşuyor. Tasarruf Finansman sektöründe her zaman müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği ön plana alan Katılımevim ve Müge Anlı iş birliği, markanın kurumsal duruşunu destekleyen bir iletişim dili sunuyor. Reklam filmleri, ev, araç ya da ticari yatırım hayali kuran herkesi, krediden daha iyi bir alternatifle tanışmaya davet ediyor.

Sektörde yapılan en güçlü pazarlama iş birliği

Katılımevim markalamasıyla tasarlanan dev stüdyo setinde çok sayıda oyuncunun katkı sunduğu film, diyalogları ve sıcak anlatımıyla Müge Anlı'nın güven veren duruşunu ön plana çıkarıyor. Uzun yıllardır reyting rekorları kıran programı ile televizyonların en çok izlenen programını sunan Müge Anlı ile yapılan reklam iş birliği, Tasarruf Finansman sektöründe pazarlama alanında bugüne dek yapılan en güçlü iş birliği olarak öne çıkıyor.

Yeni reklamlar yolda

Katılımevim'in Müge Anlı ile çektiği ilk reklam filmi yönetmen Ali Taner Baltacı imzası taşıyor. Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan kampanya süreci ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Müge Anlı ile uzun yıllar devam etmesini temenni ettiğimiz bir sürecin ilk adımını atıyoruz. Müge Anlı ile çektiğimiz ilk reklam filmimizle izleyici karşısına çıkarken, devam filmi niteliğindeki yeni reklam filmlerimiz için de çekim sürecini başlattık. Bu süreçte başta Müge Anlı olmak üzere, bizimle beraber yürüyen ajanslarımıza, destekçilerimize ve tüm Katılımevim ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum."

Televizyon, radyo ve tüm dijital medyayı kapsayan kampanya ilerleyen dönemde yayınlanacak devam filmiyle Katılımevim'in hayalleri gerçeğe dönüştüren gücünü kitlelerle buluşturmaya devam edecek.


