Lise öğrencisi bıçakla oynarken kendisini yaraladı

Olay, Karaçayır Mahallesi Şirin Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki lise öğrencisi S.A., bıçakla oynarken yanlışlıkla kendini yaraladı. S.A.'nın yara aldıktan sonra yatılı kaldığı okulun pansiyonuna gitti.

Arkadaşlarına "bıçaklandım" dedi

Olayın ardından S.A.'nın, arkadaşlarına durumu anlatırken başka biri tarafından bıçaklandığını ve şüphelilerin olay yerinden kaçtığını anlattığı öğrenildi. Bıçak yarasının derinliğini fark eden S.A. burada arkadaşlarının uyarısıyla durumu sorumlu öğretmenine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından öğrenci yurdundan alınan S.A., tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kendini yaraladığı ortaya çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda S.A.'nın yanlışlıkla kendini yaraladığı ortaya çıktı. Hastanede tedavisi süren S.A.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.