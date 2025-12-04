YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)'ün Araştırma Üniversiteleri Değerlendirme Toplantısı Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'ndeki Tarihi Hamam'da düzenlendi. Programa, 23 araştırma üniversitesi ile aday izleme programındaki 6 üniversite katıldı. Toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan ve ev sahibi Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ile katılan üniversitelerin rektörleri ile akademisyenler katıldı.

Araştırma Üniversiteleri Programıyla üniversiteler arasında etkileşim hedefleniyor



YÖK tarafından 2017 yılında başlatılan Araştırma Üniversiteleri Programı, yükseköğretim sisteminde misyon farklılaşmasını esas alıyor. Program, üniversitelerin uluslararası rekabet gücünü yükseltmeyi, bilimsel üretimi artırmayı ve sanayi iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Üniversiteler her yıl araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi ve etkileşim-iş birliği gibi başlıklarda 30'dan fazla gösterge üzerinden değerlendiriliyor.

Programda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "2 seneden bu yana hatta 3 seneden bu yana gözle görülür bir, performans artışı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 20 gösterge, 20 parametrenin her birinde araştırma üniversitesinin liginde yer alan ve hatta araştırma üniversitelerimiz dahil olmak üzere çok ciddi bir iyileşme söz konusudur. Bu açıdan bütün üniversite liderlerimizi, yöneticilerimizi, rektörlerimizi gönülden kutluyorum. Ve başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

"YÖK'ün amacı, üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası rekabet gücünün, uluslararası gönüllüğünün ve saygınlığını arttırmaktır"



YÖK'ün amacından bahseden YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Kurulumuzun en önemli misyonlarından bir tanesi, üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası rekabet gücünün, uluslararası gönüllüğünün ve saygınlığını arttırmaktır. Bu bakımdan Yüksek Öğretim Kurumu olarak yükseköğretim sistemimizin lokomotifi olan araştırma üniversitelerimizin uluslararası alanda daha güvenilir olmalarını canı gönülden arzu ediyoruz. Son yıllarda başta araştırma üniversitelerimiz olmak üzere üniversitelerimizin uluslararası sıralamalarda istikrarlı bir şekilde yükselişte olmalarını memnuniyetle karşılıyor ve daha nice güzel neticeler de etmeleri için üniversitelerimizi destekliyor ve teşvik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Özvar, "Önümüzdeki dönemde, başka ortak üniversitelerin kurulması dahil olmak üzere, üniversitelerimizin yurt dışında akademik birimler açmasına yönelik politikaları uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Uluslararasılaşma yönünde önemli adımlar attıklarını belirten Özvar, Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, Taşkent'te Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi kurulduğunu hatırlatarak, yurt dışındaki faaliyetlerinin ve iş birliklerinin hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

"Yurt dışında program açmak isteyen üniversitelerimize destek vereceğiz"



Başta Türk dünyası ile olmak üzere yükseköğretim alanındaki iş birliklerini fevkalade önemli bulduklarını vurgulayan Özvar, şöyle devam etti:

"Üniversitelerimizin başta çifte diploma, ortak diploma programları olmak üzere gerek eğitim alanında gerekse ortak araştırma kültürü inşa etme ve ortak bilimsel çalışmalar yapma noktasında daha fazla gayret göstermesini bekliyoruz. Yurt dışında çifte diploma veya ortak diploma programları açmayı arzu eden araştırma üniversitelerimize her türlü desteği vereceğiz.

Araştırma üniversitelerimizden Türkiye'de ürettiği bilgi birikimini ve tecrübeyi başta Türk dünyası olmak üzere gönül coğrafyamız ve daha ötelere taşıma konusunda gayret içerisinde olmalarını bekliyoruz. Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduğumu bilmenizi isterim."

"Üç yıldır üniversitelerimizin performansında gözle görülür bir artış var"



Özvar, gerek araştırma üniversitelerinin gerekse aday araştırma üniversitelerinin performansında üç yıldır gözle görülür bir artış olduğunu belirterek bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Üniversitelerin gerek eğitim öğretim gerek sosyal sorumluluk gerekse akademik üretkenlik bakımından daha fazla üst konumlara gelmesini istediklerini anlatan Özvar, "Bizim bu sıralamalarla varmaya çalıştığımız şey üniversitelerimizin kalitesini küresel ölçekte daha da yukarı çıkarmaktır" dedi.

Özvar, yükseköğretim sisteminin lokomotifi olan araştırma üniversitelerinin uluslararası sıralamalarda istikrarlı bir şekilde yükselişte olmalarını memnuniyetle karşıladıklarını, bu alanda görünürlüklerinin daha da artmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

QS 2026 Dünya Sıralamasında 6 üniversitenin ilk 500, 11 üniversitenin ilk 1000'e girme başarısı gösterdiğini hatırlatan Özvar, Yükseköğretim Kurulunun 2024-2028 stratejik vizyonu doğrultusunda araştırma üniversiteleri başta olmak üzere beş yıl içinde en az 2 üniversitenin ilk 100'e, 10 üniversitenin ise ilk 500 arasına girmesini hedeflediklerini söyledi.

"TUSAŞ'la iş birliği protokolü imzalanacak"



Özvar, son dönemde üniversite-sektör iş birliği ve uygulamalı mesleki eğitimin gündemde önem arz ettiğini belirterek, Savunma Sanayi Başkanlığı, savunma sanayii kuruluşları ile TOBB ve İSO gibi meslek birlikleriyle ortak çalışmaları ve iş birliklerini artırdıklarını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla "Sektör Kampüste", Savunma Sanayii Başkanlığıyla Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek (SAYZEK) Akademik Tez Programı, ASELSAN ile "Akademi Lisansüstü Eğitim Programı" yürüttüklerini hatırlatan Özvar, şimdi de TUSAŞ'la benzer bir program başlatacaklarını duyurdu. Özvar, "Buna ilişkin protokol hazırlandı ve yakında imzalanacak. Programda 8 araştırma üniversitemiz paydaş olarak yer alacak" dedi.

"Ek 46 ve Ek 34 kapsamındaki görevlendirmelere hassasiyet gösterin"



2024-2025 döneminde, Araştırma Üniversitelerinin Ek-46. Madde kapsamında 91'i Türk vatandaşı 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 105 araştırmacı görevlendirdiğini açıklayan Özvar, üniversitelerden, Ek-46 ve Ek-34 maddeleri kapsamındaki görevlendirmelere hassasiyet göstermesini, bu konuda daha aktif ve kararlı olmalarını ve görevlendirme saylarını artırmalarını istedi.

"ADEP ve BAP'a yabancı ülkeleri de dahil edeceğiz"



Konuşmasında Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sağlanan bütçeye değinen Özvar, 2022 yılında 100 milyon TL olan desteğin, 2023'te 250 milyon, 2024'te 400 milyon, 2025 yılında ise yaklaşık 1 milyar TL'ye yükseldiğini belirtti.

ADEP ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında gerçekleştirilen projelere, başlangıçta Afrika ülkelerinden olmak üzere yabancı araştırmacıların da dahil edilmesini arzu ettiklerini ifade eden Özvar, bu sürece daha sonra Türk dünyasından araştırmacıların da ekleneceğini duyurdu.

Söz konusu araştırmacıların ülkeler arasında çağrı yapmak suretiyle bu projelerde çalışabilecek adayları kendi ortaklıklarına katabileceklerini vurgulayan Özvar, pek çok ülkeden projeye katkı sunabilecek araştırmacıların entegre edilmesini istediklerini ifade ederek, "Entegre edilecek hocalarımızın Türkiye'deki ilgili üniversitelere gidip gelmelerinin önünü açmak, onların da burada faaliyet göstermesini, buradaki çalışmalara katılmasını canı gönülden istiyoruz." şeklinde konuştu.

İzleme değerlendirme süreçlerinde yayınlara ilişkin dünyadaki endeks kuruluşlarına değinen Özvar, "Biz artık 2026'dan itibaren Web of Science yerine Scopus ile devam edeceğiz" dedi.