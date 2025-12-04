Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında Türkiye'nin toplam sağlık harcaması bir önceki yıla göre %89,6 artarak 2 trilyon 359 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu artışla toplam sağlık harcamasının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı %4,6'dan %5,3'e yükseldi. Harcamaların %76,1'i genel devletten karşılanırken, özel sektör sağlık harcamalarındaki %101,8'lik rekor artış dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2025 22:30, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 22:33
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında toplam sağlık harcamasının bir önceki yıla göre yüzde 89,6 artarak 2 trilyon 359 milyar 151 milyon TL olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplam sağlık harcaması 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 89,6 artarak 2 trilyon 359 milyar 151 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması yüzde 86,1 artarak 1 trilyon 794 milyar 227 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 101,8'lik bir artış oranı ile 564 milyar 924 milyon TL olarak kaydedildi.

YÜZDE 76,1'İ GENEL DEVLET BÜTÇESİNDEN KARŞILANDI

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2024 yılında yüzde 76,1, özel sektör sağlık harcamasının oranı ise yüzde 23,9 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2024 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 39,5, merkezi devlet yüzde 36, hanehalkları yüzde 18,8, sigorta şirketleri yüzde 2,8, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,4, mahalli idareler yüzde 0,6'lık bir paya sahip oldu.

GSYH'NİN YÜZDE 5,3'ÜNÜ OLUŞTURDU

Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2023 yılında yüzde 4,6 iken, 2024 yılında yüzde 5,3 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2023 yılında yüzde 4,2, 2024 yılında yüzde 4,9 olarak hesaplandı.

YÜZDE 54,6'SI HASTANELERDE YAPILDI

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2024 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2024 yılında yüzde 54,6 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 19,6 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 11 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

CARİ SAĞLIK HARCAMASI YÜZDE 92,7 ARTTI

Cari sağlık harcaması 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 92,7 artarak 2 trilyon 186 milyar 802 milyon TL'ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 57,6 artarak 172 milyar 349 milyon TL'ye ulaştı. Kişi başına sağlık harcaması 2023 yılında 14 bin 582 TL iken, 2024 yılında yüzde 89,2 artarak 27 bin 587 TL'ye yükseldi. Kişi başına sağlık harcaması 2023 yılında dolar cinsinden 621 dolar iken, 2024 yılında yüzde 35,3 artarak 840 dolara yükseldi. Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 100,2 artarak 442 milyar 356 milyon TL'ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2024 yılında yüzde 18,8 olarak gerçekleşti.

