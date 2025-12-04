Üniversitede ikinci kattan düşen büro personeli hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde TÜ Tıp Fakültesi Dekanlık binasında meydana geldi. Büro personeli olarak görev yapan evli ve 1 çocuk annesi Selda Özkan İlte, henüz belirlenemeyen nedenle 2'nci kat penceresinden düştü. İlte'nin düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Selda Özkan İlte, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yeri inceleme ekipleri İlte'nin düştüğü alanda inceleme yaptı.

Avukat olan Selda Özkan İlte'nin Edirne Barosu'ndan kaydını 2 yıl önce sildirip, TÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda büro personeli olarak göreve başladığı belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.