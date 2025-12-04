Otomobil konteynere, kamyonete ve evin duvarına çarptı: 1 ölü

Kaza, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ç.K. (14) yönetimindeki 33 AJG 585 plakalı Tofaş marka otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Savrulan araç önce çöp konteynırına, ardından park halindeki 01 GK 774 plakalı kamyonete ardından bir evin duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Ç.K. hastaneye kaldırılırken, yolcu konumundaki Bünyamin Serin'in (15) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.