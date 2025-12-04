Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 809 bin 999 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 809 bin 999 liraya düştü.

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 809 bin 999 liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 690 bin lira, en yüksek 5 milyon 823 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 azalışla 5 milyon 809 bin 999 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 835 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 222 milyon 324 bin 301,95 lira, işlem miktarı ise 730,26 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 629 milyon 894 bin 207,31 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış5.835.000,004.210,90
En Düşük5.690.000,004.146,60
En Yüksek5.823.000,004.262,50
Kapanış5.809.999,004.255,00
Ağırlıklı Ortalama5.804.287,364.230,77
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.222.324.301,95
Toplam İşlem Miktarı (Kg)730,26
Toplam İşlem Adedi42

