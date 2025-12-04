Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!

TBMM Başkanlığından, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ilk bölümünde komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalarla hazırlanacak nihai komisyon raporuna ilişkin üyelerin değerlendirmelerinin yer aldığı, ikinci bölümünde ise İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna giden komisyon üyesi milletvekillerinin gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin notun komisyonun bilgisine sunulduğu bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
04 Aralık 2025
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!

TBMM Başkanlığının açıklamasında, Komisyonun 19'uncu toplantısının, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, TBMM Tören Salonu'nda yapıldığı bildirildi.

Toplantının açılışında Kurtulmuş tarafından Terörsüz Türkiye süreci ve komisyon faaliyetlerinde gelinen aşamaya dikkat çekildiği, şimdiye kadar hassasiyet ve fedakarlıkla yürütülen çalışmaların sonuna gelindiği, nihai rapor hazırlanarak Genel Kurula sunulacağının belirtildiği açıklamada, Komisyonda şimdiye kadar konunun tarafları, bu süreçlerde mağdur olanlarla farklı toplumsal kesimlerden 134 kişi ve kuruluşun dinlendiği vurgulandı.

Komisyonun 18'inci toplantısında 5'te 3 nitelikli çoğunlukla alınan karar doğrultusunda üç siyasi partinin temsilcisi ve komisyon üyesi milletvekilinin 24 Kasım'da İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gittiği hatırlatılan açıklamada, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un komisyondaki dinleme faslının nihayete erdirildiğine yönelik açıklamasına yer verildi.

Kurtulmuş'un "Terörsüz Türkiye"nin gerçekleştirilmesi konusunda müşterek kanaatlerin paylaşıldığı bir raporun hazırlanmasına yönelik temennisinin de belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söylenen her bir sözün normalden katbekat tesirli olduğu bir döneme girildiğine işaret eden TBMM Başkanımız Kurtulmuş, kimsenin, sürecin bundan sonraki en hassas dönemini, siyasi pozisyonlarının malzemesi haline getirmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Basına da sorumluluk düştüğünü hatırlatan TBMM Başkanımız Kurtulmuş, ortaya konulan somut sonuçlara odaklanılması, sürecin magazinleştirilmemesi için olağanüstü bir gayret sarf edilmesi çağrısını yapmıştır. TBMM Başkanımız ayrıca, süreç hayırla ve başarıyla sonuçlandığında bir ya da birkaç parti değil, sürece karşı olan partiler de dahil olmak üzere bütün Türkiye'nin kazanacağını vurgulamıştır.

Komisyonun 19. toplantısının ilk bölümünde, komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile hazırlanacak nihai komisyon raporuna ilişkin üyelerin değerlendirmeleri yer almıştır. Toplantının ikinci bölümünde ise 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna giden komisyon üyesi milletvekillerinin gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin not okunmuş, komisyonun bilgisine sunulmuştur. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bir sonraki toplantısının tarihi ve gündemi bilahare duyurulacaktır."

