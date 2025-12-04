Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
7 kişinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin müfettiş raporu hazırlandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangına ilişkin müfettiş raporu hazırlandı. Raporda, işletmede itfaiye uygunluk onayı ve yapı-iskan belgesi olmadan üretime başlandığı yer alırken, yaşamını yitiren 7 kişiye olay günü herhangi bir sigortalılık bildiriminin mevcut olmadığı ifade edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2025 21:10, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 21:08
7 kişinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin müfettiş raporu hazırlandı

Olay, 8 Kasım'da Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir parfüm dolum tesisinde meydana geldi. Tesiste çıkan yangında Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ile Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetti.

Yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, firma sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail O., Altay Ali O., Aleyna O. ile Gökberk G., 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman A. ve Onay Y. ise, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden H.E., G.B., Ö.A. ile G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevinde kalp krizi geçiren ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kurtuluş Oransal hayatını kaybetti. Olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ile 1 personel açığa alındı.

Ara rapor hazırlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İstanbul 1 Nolu Grup Başkanlığı taraftarından müfettiş inceleme ara raporu hazırlandı. Tesiste etkin topraklama, yeterli havalandırma, patlayıcı ortam kontrol sistemleri, yangın merdiveni, yangın algılama-alarm sistemi bulunmadığı, itfaiye uygunluk onayı olmadan üretim faaliyetine başlandığı, yapı-iskan belgesi olmadan imalathane olarak kullanıldığı raporlandı. İşletmeci olayın asli kusurlusu, bina maliki ve kiralayan; yapıyı iskan ve yangın güvenlik sistemleri olmadan kiraya vermesi sebebiyle tali fakat işletenle müteselsil sorumlu bulunduğu ifade edildi. Raporda ayrıca kamu kurumlarının, ruhsat ve denetim görevlerini yerine getirmedikleri için tali idari sorumluluk taşıdığı kanaatine varıldı.

Sigortalarının olmadığı raporda yer aldı

Yangının yetersiz teknik altyapı, bakımsız ekipman ve uygun olmayan üretim koşullarından kaynaklandığı belirtilirken, çalışanlar ve vardiya amiri, işverenin belirlediği üretim düzeni içerisinde görev yaptıkları için olayda kusurlu görülmedi. Yangında hayatını kaybeden 7 kişiye ilişkin olay günü herhangi bir sigortalılık bildiriminin mevcut olmadığı belirtildi. Raporda yer alan görgü tanığı beyanlarında ise bazı çalışanların yangının ilk anında dışarı çıkabildiği ancak tek çıkış kapısı ve acil çıkış bulunmaması sebebiyle diğer çalışanların alevlerin sardığı kapıdan çıkamadığı ve içeride mahsur kaldığı belirtildi.

