Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

SGK Denetmenlerinden 'Adil Kapsam' Talebi

Sosyal Güvenlik Denetmenleri, 2026 Bütçe Teklifi'ndeki düzenlemede kapsam dışında bırakılmalarına tepki göstererek, diğer denetim birimleriyle aynı mali haklara kavuşmak istediklerini açıkladı.

04 Aralık 2025 15:03
SGK Denetmenlerinden 'Adil Kapsam' Talebi

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği, yayımladığı açıklamada SGK denetmenlerinin taşrada görev yapmalarına rağmen sosyal güvenlik denetimlerinde merkezi bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

Açıklamada, 2024 yılında işyeri denetimlerinin %97'sinin, sahte işyeri ve sahte sigortalılık incelemelerinin %99'unun, iş kazası incelemelerinin ise %71'inin denetmenler tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı. Denetmenlerin zorlu yeterlilik süreçlerinden geçerek yetişen kariyer meslek mensupları olduğuna ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sahadaki temel denetim unsurlarını oluşturduğuna dikkati çekildi.

2026 Bütçesi'nde kapsam dışında kaldılar

Dernek, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 4. maddesi kapsamında yapılan düzenlemede Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin kapsam dışı bırakıldığını belirterek bunun ciddi bir motivasyon kaybına yol açtığını ifade etti.

Müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör ve aktüerlere yönelik tazminat göstergelerinde artış yapılırken SGK Denetmenlerinin bu düzenlemenin dışında bırakılmasının "adil olmadığı" kaydedildi.

"Aksi halde meslekten uzaklaşmalar başlayabilir"

Açıklamada, sahada etkin bir denetim birimi olmalarına rağmen mali cetvelde yer almayan denetmenlerin kendilerini değersiz hissettikleri aktarıldı. Bu durumun ailevi ve geleceğe ilişkin kaygılar nedeniyle meslekten ayrılmaları beraberinde getirebileceği ifade edildi.

Adil ve kapsayıcı düzenleme talebi

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği, mali haklarda diğer denetim birimleriyle aynı statüye kavuşacak bir düzenleme yapılmasını talep etti. Denetmenlerin gece-gündüz, mesai saati gözetmeksizin kamuya hizmet verdiği hatırlatılarak, çalışma barışının korunması adına mali cetvelde gerekli düzeltmenin yapılması yönünde çağrı yinelendi.

Açıklama, "Toplum ve devlet için kritik görevler yürüten denetmenlerin hak ettiği adil düzenlemenin sağlanması zorunludur" ifadeleriyle son buldu.

