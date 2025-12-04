Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınları güçlendirmeye ve karşılaştıkları engellerle mücadele etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
04 Aralık 2025
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz

Göktaş, TBMM Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 91. Yıl Dönümü Programı"nda konuştu.

5 Aralık 1934'ün, kadınların seçme ve seçilme hakkı elde ederek, milli iradenin tam anlamıyla tecelli ettiği, toplumsal dönüşümün kapılarını aralayan bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Göktaş, Türkiye'nin o dönemde bu yasayı kabul eden ülkeler arasında "öncü konumda" olduğunun altını çizdi.

"Bu adım, sadece zamanlama bakımından değil, verilen hakkın kapsamı açısından da son derece ilericiydi" diyen Göktaş, ilk kadın milletvekillerinin önemine işaret etti. Göktaş, onların açtığı bu yoldan ilerleyip kadınların her alanda söz ve karar sahibi olması için büyük mesafeler katettiklerini vurguladı.

Bu süreçte kadınların sesinin daha gür çıktığı, haklarının daha güçlü bir şekilde korunduğu bir Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Göktaş, "Son 23 yılda kadının güçlenmesi alanında devrim niteliğinde reformlara imza attık. Anayasa değişikliği ile 'pozitif ayrımcılık' ilkesini hukuk sistemimize yerleştirdik ve kadınların hak ve fırsat eşitliğini devlet güvencesine aldık. Günümüzde kadınlar artık, daha görünür, daha etkin ve daha güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş, bu kapsamda, kadınların eğitim düzeyleri, iş gücüne katılım oranları ve kamusal temsiliyetin en yüksek seviyelerine ulaştığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatın her alanında kadınların önündeki engelleri teker teker kaldırdık. Her türlü ayrımcılıkla mücadele ettik. Bugün tarımda, sanayide, ticarette, eğitimde, sağlıkta, sporda ve hayatın her alanında kadının güçlenmesi için tüm kamu kurumlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Bakanlık olarak ise yürüttüğümüz çalışmalarda her zaman en önemli yol haritalarımız eylem planlarımız oldu. 2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızda, karar alma mekanizmalarında kadın temsilini güçlendirmek başlıca hedeflerimizden biridir."

"Kadının Güçlenmesi Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" ile kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolünü güçlendiren yeni bir dönemi başlattıklarını belirten Göktaş, "Kadınları, eğitimde, istihdamda hayatın her alanında daha güçlü kılmaya yönelik adımlar atıyoruz. Kadınları güçlendirmeye ve karşılaştıkları engellerle mücadele etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Değişimi başlatanın, toplumu ileri taşıyanın, huzurlu bir yaşamın temelini atanın kadınların varlığı ve kararlılığı olduğunu dile getiren Göktaş, "Çünkü yarınları inşa eden kadın her daim, kalkınmanın, refahın ve dönüşümün ana aktörüdür. Kadın güçlü olursa ülke de geleceğe emin adımlarla yürür. Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki biz, kadınlarıyla güçlü bir milletiz. Her daim kadının gücüne inanan, kadının sözüne önem veren, toplumun her alanında varlık göstermesini destekleyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Hep birlikte kadınlarla yükselen bir Türkiye'yi daha müreffeh ve daha güçlü yarınlara taşıyacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

"Bugün 119 kadın milletvekilimiz var"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Türk kadınına verilen seçme ve seçilme hakkı nedeniyle o dönemde Fransız, İtalyan ve Belçikalı kadınların Türkiye'ye gıptayla baktığını söyledi.

O dönem Fransa'da kadınların belediye meclislerine dahi seçilemediğini belirten Erdoğan, "Bu durumdan da anlaşılacağı üzere söz konusu düzenleme, farklı bir kültüre öykünmenin veya farklı bir ülkenin hukuk düzeninin örnek alınmasının sonucu değil, tam tersine bir öze dönüştür. Tarihimizde ve kültür kodlarımızda yer alan, kadının güçlü karakterinin Anayasa'ya yansımasıdır." sözlerini sarf etti.

Türkiye'de kadınların katıldığı ilk genel seçim olan, 8 Şubat 1935 yılında yapılan TBMM 5. Dönem seçimlerini anımsatan Erdoğan, "17 kadın milletvekili ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bugün şükürler olsun 28. Dönem'de 119 kadın milletvekilimiz var." dedi.

Erdoğan, komisyon olarak her alanda Türkiye Yüzyılı'na omuz verecek öncü kadınların sayısının artması için çalıştıklarını dile getirdi.

"Nüfusun yarısıyla demokrasi olmaz"

Türkiye'nin ilk kadın bakanlarından İmren Aykut, 5 Aralık 1934'te atılan adımın önemine işaret ederek, "Türkiye bugün demokrasiye adım atmıştır. Çünkü nüfusun yarısıyla demokrasi olmaz. Bugüne kadar yalnız erkekler oy veriyor, erkekler aday olabiliyor ve erkekler seçiliyordu. Bugün önümüzdeki engel kalkmış, artık hep beraber ülkenin yönetimine katılır olmuşuz. Onun için benim Türk tarihinde en çok önem verdiğim birkaç tarihten birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, Bakan Göktaş ve KEFEK Başkanı Erdoğan, uluslararası alanda başarı elde eden kadın sporculara hediye takdim etti.

Günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Göktaş, salonun girişinde açılan "Türkiye Yüzyılı Kadınları Mikro Art Resim Sergisi"ni gezdi.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun konser verdiği programa, bazı kadın milletvekilleri, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, bazı kadın büyükelçiler, kadın komutanlar, kadın sporcular, kadın muhtarlar ve yaptıkları işlerde öne çıkan çok sayıda kadın katıldı.

