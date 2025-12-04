Pitbull saldırısının ardından ilk kavuşma: İki kardeş günler sonra buluştu

Etimesgut ilçesindeki bir apartmanda ikamet eden Öztürk ailesi, pazar alışverişinden döndükleri sırada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralanan 1,5 yaşındaki Efe ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olaydan bir gün sonra tedavisi tamamlanan Doğa taburcu edilirken, kardeşi Efe'nin tedavisi sürüyor.

Yüzündeki yaranın "enfeksiyon" kapma riski nedeniyle dışarıdan görüşe izin verilmeyen Efe, annesinin refakatiyle hastanede gözlem altında tutuluyor.

Baba Adem Öztürk ve kızı, tedavinin 4. gününde hijyen önlemleri alarak dün akşam Efe'yi ziyaret etti.

"Enfeksiyon kapmasın diye uzaktan sevdik"

Görüşmenin ardından baba Öztürk, olaydan sonra oğlunu ilk kez ziyaret ettiklerini anlattı.

Oğlunun kendilerini çok özlediğini belirten Öztürk, "Biz de onu çok özlemişiz, bayağı bir oynadık. Yarası iyileşmeye başlamış. Kardeşi de özlemiş. Enfeksiyon kapmasın diye uzaktan sevmek zorunda kaldık, yavruma sarılamadım. Biraz yüzümüz güldü, uzun zaman sonra oğlumun da yüzü güldü." dedi.

Doktorların, "çocuğunun tedavisi sonrasında yüzünde iz kalacağını" söylediğini aktaran Öztürk, "Ne yazık ki izler kalacakmış. İleriki dönemlerde cerrahlarımız da buna müdahale edecek. Ama hayatı boyunca bu yaralar inşallah yüzünde izler bırakmaz. Tek temennimiz bu." diye konuştu.

Öztürk, şu an sadece antibiyotik ve krem tedavilerinin uygulandığını kaydederek, "Ben çocuğumu gördüğüm için çok mutlu oldum, inşallah en kısa zamanda evine dönecek. Biz de kardeşleriyle tekrar oynamasını, koşturmasını, köpeğin, tehlikeli ırkların, sokak hayvanlarının olmadığı alanlarda, parklarda rahat rahat oynamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.