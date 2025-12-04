İş İnsanı Fesih Zeki Mert'ten 'Terörsüz Türkiye' hedefine destek

"Devletin ve siyasi iradenin kararlı adımları, milletimizin ortak iradesi ve tüm kurumların uyumlu çalışması sayesinde ülkemiz, terörün oluşturduğu tehditlerden uzaklaşarak daha güvenli ve daha öngörülebilir bir geleceğe ilerlemektedir" diyen Mert, "Bu güvenli ortam, hem iç barışın kalıcı hale gelmesi hem de Türkiye'nin bölgesel ve küresel arenadaki güçlü duruşunu sürdürülebilir kılması açısından önem taşımaktadır. Özellikle iş dünyası için istikrar, yatırım ortamının güçlenmesi ve ekonomik büyümenin hızlanması anlamına gelir. Bu nedenle terörün son bulması, hepimizin ortak hedefidir." dedi.

Değerlendirmelerinde provakosyon uyarısı yapan Mert, "Aynı zamanda, bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin sağduyulu olması büyük önem taşımaktadır. Nefret söylemi, ayrımcılık, provokasyon veya şiddeti teşvik eden her tür yaklaşım; hem toplumsal barışı zedeler hem de bu olumlu sürece zarar verir. Eleştirilerimizi ve görüşlerimizi ifade ederken daima hukuka, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlı kalmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.