Komşusu ve oğlu ile büfeciyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

Merkez Akdeniz ilçesindeki 3 katlı apartmanda oturan üst komşusu Remziye (50) ve oğlu Mazlum Kaya'yı (26), ardından da Toroslar ilçesindeki büfenin işletmecisi Ahmet Turgut'u tabancayla öldürdükten sonra polis ekiplerince bacağından vurularak yakalanan Mustafa T'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Toroslar ilçesinde dün yolcu olarak bindiği taksiyle gittiği Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki büfenin sahibi Turgut'u, iddiaya göre ücretsiz içki vermediği gerekçesiyle tabancayla öldüren Mustafa T, olay yerinden kaçmaya çalışırken direndiği polis ekiplerince bacağından vurularak yakalanmıştı.Zanlının, olaydan önce komşusu Remziye ve Mazlum Kaya'yı da aynı silahla öldürdüğü belirlenmişti. Mustafa T, tedavisinin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.