Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı

Adalet Bakanlığı, İstanbul Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan, 2 kişinin tutuklandığı ve 2 kişinin yurt dışına kaçtığı tespit edilen adli emanet bürosu zimmet olayları dolayısıyla harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un onayıyla olayları incelemek üzere Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı 4 başmüfettiş görevlendirildi. Bakanlık, mevcut denetim faaliyetlerini daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde yapma talimatı vererek, Büyükçekmece ve Adalar'ın yanı sıra 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet bürolarını sıkı denetime tabi tutacağını bildirdi.

04 Aralık 2025 20:48, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 21:01
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı

Adalet Bakanlığınca, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olayları dolayısıyla adli emanetlere yönelik sıkı denetim talimatı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece ve Adalar'daki soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 2 kişinin tutuklandığı, yurt dışına kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararının çıkarıldığı olayların incelenmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un onayı doğrultusunda, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 4 başmüfettiş görevlendirildi.

Adalet Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla yürütülen denetim faaliyetleri, Bakan Tunç'un talimatıyla daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde gerçekleştirilecek.

Bu çerçevede, Büyükçekmece ve Adalar'ın yanı sıra 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet büroları sıkı denetime tabi tutulacak. Adli emanet süreçlerinde kusuru, ihmali veya sorumluluğu bulunanlar hakkında adli ve idari işlemler geciktirilmeden yapılacak.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

