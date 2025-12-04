Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar

Dünyanın en büyük arama motoru Google, 2025 yılında Türkiye'de en fazla merak edilen başlıkları içeren kapsamlı trend raporunu yayımladı. Rapora göre; teknoloji dünyasının öne çıkan yapay zeka ürünü "Gemini", toplumsal hassasiyetin devam ettiği "İstanbul Depremi" ve yerli yapım "Eşref Rüya" en çok aranan başlıklar oldu. İsimler kategorisinde Victor Osimhen, Fatih Ürek ve Sadettin Saran öne çıkarken, film-dizi tercihlerinde "Minecraft", "Squid Game" ve "Uzak Şehir" geniş ilgi gördü.

Dünyanın en büyük arama motoru Google, 2025 yılında Türkiye'de en fazla merak edilen başlıkları içeren kapsamlı trend raporunu yayımladı.

Kullanıcıların yıl boyunca yaptığı aramalar, toplumsal gündemden dizi ve film tercihlerine, tariflerden şehir meraklarına kadar geniş bir yelpazeye yayıldı.

Rapora göre teknoloji ve gündem başlıkları yine ilk sırada yer aldı. Türkiye'de 2025 yılında en çok "Gemini", "İstanbul Depremi" ve yılın öne çıkan yerli yapımı "Eşref Rüya" aratıldı. Spor karşılaşmalarına yönelik ilgi de dikkati çekti. "Türkiye İspanya" ve küresel popülerliğini sürdüren "Squid Game" dizisi en çok arananlar arasına girdi.

Arama trendlerinde isimler kategorisi de geniş ilgi gördü. Yıl boyunca özellikle Victor Osimhen, Fatih Ürek ve Sadettin Saran'ın adları yoğun şekilde aratılırken, Leroy Sane ve Talisca gibi spor dünyasının öne çıkan isimleri listeye girdi.

Film ve dizi kategorilerinde ise kullanıcıların yönelimi popüler yapımlar arasında dağıldı. "Minecraft", "Kadıköy Boğası" ve "Uykucu" filmleri en çok aranan başlıklar olurken, dizilerde "Eşref Rüya", "Squid Game", "Gassal" ve "Uzak Şehir" öne çıktı.

Basketbol ve voleybolun final maçları ile Şampiyonlar Ligi kura çekimi, yıl boyunca en çok ne zaman yapılacağı merak edilen spor etkinlikleri arasında yer aldı. TOKİ başvuruları da yine vatandaşların yoğun şekilde tarih araştırdığı konular arasında kayda geçti.

Kullanıcıların arama davranışları yalnızca gündem ve eğlence başlıklarıyla sınırlı kalmadı, günlük yaşam pratikleri ve kültürel meraklar da trendlerde yer buldu.

Yemek tarifleri kategorisinde "Spoonful tarifi", "100 kişilik mercimek çorbası tarifi" ve "Lokanta usulü beyti tarifi" en sık aranan başlıklar oldu. Moda alanında ise "Yeşil pantolonun üstüne ne giyilir?", "Beyaz pantolon altına ne olur?" ve "Saray düğününde ne giyilir?" gibi yönlendirici sorular ön plana çıktı.

Şehirlerin nesi meşhur olduğu sorularında Bolu, Ağrı, Merzifon ve Mardin sıkça araştırılırken, Gaziantep yine ilgi çeken şehirler arasında yer aldı.

"Nasıl yenir?" kategorisi ise daha çok egzotik ve fonksiyonel gıdalara odaklandı, kullanıcılar yıl boyunca en çok kiwano, demirhindi, kinoa, mango ve yaban mersininin tüketim şekillerini merak etti.

