HSK'dan, Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanetindeki soyguna ilişkin soruşturma

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanetinde bulunan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün, adliyedeki görevli memur tarafından çalındığı iddiasına ilişkin HSK tarafından, adli emanetten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatıldı.

HSK, İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanetinde yer alan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün, adliyedeki görevli memur tarafından çalındığı iddiasına ilişkin, adli emanetten sorumlu olan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli memur hakkında yakalama kararı çıkartılırken, şüphelinin aylar öncesinden vize başvuru yaptığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı'na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla zimmet görevlileri Erdal Timurtaş ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı verilmiş, yapılan araştırmada zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Diğer şüpheli Kemal D. ise bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan şüpheli Erdal Timurtaş'ın Whatsapp uygulamasında arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" diye yazdığı öğrenilmişti.

Şahıs hakkında kırmızı bülten talebi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürerken, şahsın olayı gerçekleştirirken bağlantı kurabileceği kişiler tek tek araştırılıyor. Soruşturma derinleştirirken, İngiltere'ye kaçan şüpheli Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş hakkında da, Adalet Bakanlığı'na kırmızı bülten çıkarılası yönünde ihbarda bulunulduğu öğrenildi.

Ayrıca, gözaltına alınan bir diğer şüpheli Kemal D.'nin de ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

