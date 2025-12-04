Dört ülke, İsrail katılımı nedeniyle Eurovision 2026'dan çekildi

Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Ana sayfaHaberler Dünya

Dört ülke, İsrail katılımı nedeniyle Eurovision 2026'dan çekildi

Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) Gazze'de soykırım yapan İsrail'in gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına yeşil ışık yakmasının ardından İspanya, Hollanda, İrlanda ve Slovenya, Eurovision 2026'dan çekilme kararı aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2025 22:45, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 23:07
Yazdır
Dört ülke, İsrail katılımı nedeniyle Eurovision 2026'dan çekildi

Avrupa Yayın Birliği (EBU) üyeleri, aralarında İspanya, Hollanda, İrlanda, Slovenya ve İzlanda'nın da bulunduğu katılımcı ülkelerin boykot tehditlerine rağmen İsrail'in diskalifiye edilmesi konusunda adım atmadı. Bugün Cenevre'de gerçekleştirilen EBU Genel Kurul toplantısında bazı üyelerin İsrail'in yarışmaya katılımına ilişkin gizli oylama talebinde bulunmasına rağmen oylama yapılmadı.

EBU tarafından yapılan açıklamada, "Üyelerin büyük çoğunluğu, katılımla ilgili ilave bir oylamaya gerek olmadığı ve ilave güvence önlemleri uygulanarak 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nın planlandığı gibi devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı" denildi.

İsrail'in önümüzdeki yıl 70'incisi düzenlenecek yarışmaya katılımının resmileşmesinin ardından Hollanda, İspanya, Slovenya ve İrlanda'nın birbiri ardına yarışmadan çekileceklerini duyurdu.

Hollanda kamu yayıncısı Avrotros, "Mevcut koşullar altında katılım, bizim esas kabul ettiğimiz toplumsal değerlerle bağdaşmamaktadır" dedi.

İspanya'nın kamu yayıncısı RTVE'nin açıklamasında ise, "RTVE yönetim kurulu, geçen yıl eylül ayında İsrail'in yarışmaya katılması halinde İspanya'nın Eurovision'dan çekilmesine karar vermişti. Bu çekilme, aynı zamanda RTVE'nin Eurovision 2026 finalini ve ön elemelerdeki yarı finalleri de yayınlamayacağı manasına geliyor" ifadelerini kullandı.

"RTE, İrlanda'nın katılımının vicdana aykırı olacağı düşüncesindedir"

İrlanda'nın ulusal radyo ve televizyon yayıncısı RTE'nin İletişim Müdürü Neil O'Gorman yaptığı açıklamada, kurumun yarışmaya katılmayacağı ve yarışmayı yayınlamayacağı duyuruldu. Açıklamada, "RTE, Gazze'deki korkunç can kaybı ve insani krizin çok sayıda sivilin hayatını riske atmaya devam etmesi göz önünde bulundurulduğunda, İrlanda'nın katılımının vicdana aykırı olacağı düşüncesindedir. RTE, çatışma sırasında Gazze'de gazetecilerin hedef alınarak öldürülmesinden ve uluslararası gazetecilerin bölgeye erişiminin halen engelleniyor olmasından endişe duymaya devam etmektedir" denildi.

"Rusya'nın katılımı reddedildi ama İsrail'i reddetmeye cüret edemiyor"

EBU Genel Kurul toplantısının ardından Slovenya'nın kamu yayıncısı RTV Slovenia Yönetim Kurulu Başkanı Natalija Gorscak, Slovenya'nın da yarışmaya katılmayacağını duyurdu. Gorscak, "EBU, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra Rusya'nın katılımını reddetmişti. Fakat şimdi, İsrail'i reddetmeye cüret edemiyor. Mesajımız şudur. Eğer İsrail katılıyorsa biz, Gazze'de öldürülen 20 bin çocuk adına Eurovision Şarkı Yarışması'nda olmayacağız" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı karardan memnun olduklarını açıkladı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise ülkesinin dünyada her sahnede temsil edilmeyi hak ettiğini ifade ederek karardan memnuniyet duyduğunu açıkladı. Sosyal medyada paylaştığı açıklamada Herzog, "İsrail'in bir kez daha Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacak olmasından memnuniyet duyuyorum. Bu müsabakanın ülkeler arasında kültür, müzik, dostluk ve sınırları aşan kültürel anlayışı savunan yapısının sürmesini ümit ediyorum. İsrail'in Eurovision'a katılma ve bu yarışmaya katkı sağlama hakkını savunan tüm dostlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber