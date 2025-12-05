Kültür, Turizm ve Vakıflar Alanında Büyük Reform Paketi Yürürlüğe Girdi

KANUN

VAKIFLAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7565

Kabul Tarihi: 20/11/2025

MADDE 1- 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8- 6/2/2023 tarihinde yaşanan deprem afetinden etkilenen ve genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren seyahat acentalarından 35 inci maddede düzenlenen yıllık aidat 2025 yılı için alınmaz ve bunların önceki dönemlere ait yıllık aidat borçları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın silinmiş sayılır."

MADDE 2- 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına "tedavi tesisleri" ibaresinden sonra gelmek üzere ", marinalar, liman tesisleri, kıyı tesisleri" ibaresi ve "araç" ibaresinden sonra gelmek üzere ", gemi/deniz turizmi aracı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 1774 sayılı Kanunun 2 nci maddesine "tatil köyü" ibaresinden sonra gelmek üzere ", marinalar, liman tesisi, kıyı tesisi" ibaresi ve "gösterdikleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "gemi/deniz turizmi araçlarında kalan kişiler de dahil olmak üzere" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- 1774 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu maddede sayılan fiillerin işlendiği takvim yılı içinde tekrarı halinde en son kesilen para cezasının iki katı uygulanır, ayrıca sayılan fiillerin işlendiği takvim yılı içinde dördüncü defa işlenmesi halinde işletme ruhsatları iptal edilir."

MADDE 5- 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "kira gelirleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile müzelere, ören yerlerine, kültür merkezlerine, konser alanlarına; tiyatro, opera (Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenenler hariç), seminer, sempozyum, sergi, festival, kongre ve benzeri kültürel etkinliklere; kültür varlıklarının imar, ihya ve kültür envanterine kazandırılmasına yönelik, isim hakkı, destek ve sponsorluk gelirleri" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 2252 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1- Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün memur veya işçi kadrolarında bulunup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün koro ve toplulukları ile il kültür ve turizm müdürlükleri bünyesindeki müzik toplulukları emrinde ses ve saz sanatçısı olarak görevini icra eden ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yazılı olarak başvuranlardan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sanatsal yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlar 28/2/2026 tarihine kadar 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 16 ncı maddesi kapsamındaki durumlarına uygun sözleşmeli sanatçı pozisyonlarına atanırlar. Bu şekilde atananların sayısı yetmiş ikiyi geçemez.

Bu madde hükümlerine göre sözleşmeli sanatçı pozisyonlarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde geçirdikleri hizmet süreleri, yeni pozisyonlarının mali haklarının belirlenmesinde ve öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla emekli keseneğine esas aylık ya da sigorta primine esas kazanç unsurlarının tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları pozisyonun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki kadrolarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Sözleşmeli sanatçı pozisyonuna geçirilenlere iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır."

MADDE 7- 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 33 üncü maddesinin sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine mahallin en büyük mülki amirince her bir ilan için yirmi beş bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

Konaklama işletmelerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayanlar, işletmelerin belge numaralarını Bakanlık veri tabanı üzerinden doğrulayarak faaliyetlerinde bu belge numaralarına yer vermek zorundadır. Faaliyetlerinde işletmelerin Bakanlık veri tabanındaki geçerli belge numaralarına yer vermeyenler ile belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayanlardan Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen yirmi dört saat içinde içeriği çıkarmayanlar hakkında, her bir ilan için yirmi beş bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Bakanlık tarafından ihlalin gerçekleştiği konaklama işletmesine ilişkin yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir. Karar yirmi dört saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulur. Hakim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar. Sulh ceza hakimliğince verilen karara karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir."

MADDE 8- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Ancak; Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yönetiminde bulunan saray, köşk, kasır, müze ve tarihi fabrikalar ile diğer yapıların restorasyonu, çevre düzenlemeleri ve ihyası sırasında bu mekanların bulundukları parsellerde yapılması gereken araştırma, sondaj ve arkeolojik kazılar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca yapılır, yaptırılır. Gerektiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik yardımı ve işbirliği sağlanır."

MADDE 9- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 30- Geçici 23 üncü madde kapsamında olup madde hükümlerinden yararlanamayan yatırımcı ve işletmeciler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde başvurmaları halinde geçici 23 üncü madde hükümlerinden yararlandırılır. Bu başvurularda bedel, geçici 23 üncü maddede öngörülen usulde hesaplanan bedelin üç katı olarak belirlenir.

Geçici 23 üncü madde ve bu madde kapsamında yapılan başvuruların işlemleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde sonuçlandırılır. Bu süre sonuna kadar her ne sebeple olursa olsun süre uzatımı işlemleri sonuçlandırılamayan kesin tahsis, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma izinleri ile kira sözleşmeleri hakkında bu tarihten sonra süre uzatım işlemi yapılmaz."

MADDE 10- 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "üç" ibaresi "beş" şeklinde değiştirilmiş, maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, mevcut yedinci fıkrasında yer alan "altı aylık" ibaresi madde metninden çıkartılmış ve fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Sermayesinin tamamı Genel Müdürlük ve mazbut vakıflara ait olan şirketlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duyduğu taşınmazlar, Genel Müdürlük tarafından rayiç bedelinden düşük olmamak koşuluyla bu şirketlere doğrudan kiraya verilebilir.

Yatırım karşılığı uzun süreli kira sözleşmeleri hariç, yıllık kira bedeli Meclis tarafından her yıl belirlenecek bedelin altında kalan taşınmazların sözleşmeleri noter tasdiki olmaksızın imza altına alınabilir.

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait işgalli taşınmazlar için tespit ve takdir edilecek kullanım bedeline 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan indirimler uygulanmaz."

"Zirai faaliyet kapsamında kiralanan vakıf taşınmaz kiracılarının verilen sürede borcun tamamını ödememesi durumunda ise kiracının sözleşmesi feshedilmiş sayılır ancak tahliye süreci ürünün kaldırılmasından sonra gerçekleştirilir. Sözleşmenin feshi ile tahliye süreci arasında geçen süre için ecrimisil tahakkuk ettirilir."

MADDE 11- 5737 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idareler, köy veya diğer kamu tüzel kişileri ile bunlara ait müessese, iktisadi işletme ve bağlı ortaklıklarının mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur."

"Birinci fıkrada sayılan tüzel kişilerin mülkiyetinde olup doğrudan vakfedilen veya mevcut olup olmadığına bakılmaksızın vakıf kaynaklarından inşa edilmiş, onarılmış veya ilaveler yapılmak suretiyle katkı sağlanmış vakıf kültür varlıkları, vakıf yoluyla meydana gelmiş sayılır."

MADDE 12- 5737 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yirmisi" ibaresi "kırkı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- 5737 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 15- Genel Müdürlüğe veya mazbut vakıflara ait taşınmazlarda kiracılık ilişkisi nizalı şekilde devam edenler veya 30/6/2025 tarihinden önce işgalci olanlar ile taşınmazları ticari faaliyetlerde kullanan mevcut kiracılarla; Genel Müdürlüğe herhangi bir borcunun bulunmaması, Genel Müdürlüğe karşı açtıkları davalardan tüm yargılama giderlerini üstlenerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat etmeleri, belirlenecek yeni kira bedeli ve kira şartlarını kabul etmeleri ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde bu Kanunun 20 nci maddesi kapsamında beş yıla kadar kira sözleşmesi yapılabilir.

Genel Müdürlüğe veya mazbut vakıflara ait taşınmazlarda işgalci olanlardan bu madde kapsamında başvurmayanlar ile Genel Müdürlük tarafından belirlenen sözleşmeyi imzalamayanlar, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesi uyarınca tahliye edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir."

MADDE 14- 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanuna ekli harita ve koordinat listesi ek (1) sayılı listede yer alan şekilde, 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Başkanlığa tahsis edilen" ibaresi "Başkanlığın görevli ve yetkili kılındığı" şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"e) Koruma Komisyonu: Gelibolu Tarihi Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunu,"

MADDE 15- 6546 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "taşınmaz" ibaresi ile "doğal sitlerin yeniden değerlendirilmesi hariç," ibaresi madde metninden çıkarılmış, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu" ibaresi "Koruma Komisyonu" şeklinde değiştirilmiş, bende aşağıdaki cümleler, (ç) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, (d) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler Koruma Komisyonu kararlarına uymak zorundadır. Tarihi Alanda işlenen 2863 sayılı Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, iddianamenin bir örneğini Başkanlığa da gönderir. Başvurusu üzerine, Başkanlık açılan davaya katılan olarak kabul edilir."

"Ancak alanın arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi varlıkları göz önüne alınarak ilgili kurumların görüşü, Başkanlığın teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile Tarihi Alan sınırları genişletilebilir."

"Tarihi Alandaki ormanların bakımı, korunması, yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelesi 6831 sayılı Kanun hükümleri uyarınca fonksiyonel orman amenajman planlarına göre Orman Genel Müdürlüğünce yürütülür ve elde edilen tüm gelirler Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye bütçesine aktarılır."

"h) Tarihi Alan sınırları içinde yer almamakla birlikte, arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi nedenlerle yönetim ve gelişiminin sağlanması bakımından Tarihi Alan ile irtibatlı olduğu Başkanlıkça tespit edilen yerler ilgili kurumların görüşü, Başkanlığın teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile Tarihi Alan bağlantı noktası olarak belirlenebilir. Belirlenen bağlantı noktaları Tarihi Alan kabul edilir. Bağlantı noktalarına yönelik tüm iş ve işlemler bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca yürütülür.

ı) Çanakkale Savaşlarıyla ilgili her türlü silah, teçhizat, kıyafet, aksesuar, belge ve benzeri malzemeler 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınır kültür varlığı sayılır. Bunların ilgili mevzuata göre tasnif ve tescili, korunması, kullanımı, denetimi, sergilenmesi ile diğer hususlar Milli Savunma Bakanlığı ile Bakanlık tarafından müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

i) Başkanlık tarafından Çanakkale Savaşları ve Tarihi Alana ilişkin müze kurulabilir. Kurulan müzeler Devlet müzesi statüsündedir. Bu şekilde kurulan müzelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma düzenleri, Bakanlık ile Milli Savunma Bakanlığının görüşleri alınarak Başkanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

j) Başkanlıkça, bu fıkranın (ç), (ğ) ve (h) bentleri kapsamında Milli Savunma Bakanlığı adına tahsisli veya kullanım izni bulunan taşınmazlara ilişkin yapılacak işlemlerde Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınır."

MADDE 16- 18/1/2023 tarihli ve 7432 sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(3) Uludağ Alanında 2863 sayılı Kanun kapsamında doğal sitler ve tabiat varlıkları ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne verilen görevler, Başkanlık tarafından yerine getirilir."

MADDE 17- 2/3/2023 tarihli ve 7439 sayılı Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanununun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(9) Vakfın organlarında, Vakıf senediyle oluşturulacak birimlerde ve Vakıf tarafından düzenlenecek toplantı, konferans gibi etkinliklerde kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere ödenecek harcırahlar tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre belirlenir ve Vakıf bütçesinden ödenir."

"(10) Vakıfta, kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenler hariç olmak üzere 5 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında en fazla iki yüz kişi istihdam edilebilir. Cumhurbaşkanı bu sayıyı iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Vakıfta istihdam edilecek personele ödenecek ücret ve varsa diğer mali hakları; görev yapılan unvan, eğitim, tecrübe, dil bilgisi, alanında uzmanlığı esas alınarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Vakfın yıllık personel giderleri toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde otuzunu aşamaz. Cumhurbaşkanı bu oranı yarısına kadar artırmaya ya da tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir."

MADDE 18- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

EK DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ