Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul Kongre Merkezi'nde "Halkbank Gençİz'25 Zirvesi"nde konuştu.

Şimşek, enflasyonda gelecek sene hedefin yüzde 20'nin altına inmek olduğunu söylerken 2025 yılı sonunda enflasyonun büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde olacağını söyledi.

Şimşek'in açıklamasından öne çıkanlar şunlar:

- Enflasyonu düşürmek en büyük önceliğimiz

- Hükümetimizin nihai amacı kapsayıcı, sürdürülebilir büyüme

- 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz

- Hedefimiz enflasyonu gelecek sene yüzde 20'nin altına çekmek

- Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek, bu sayede Türkiye çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak

Mali disiplin için düzenleme sinyali

- Mali disiplin kurallarını aktif hale getirecek düzenlemeler yapacağız

- Bellir gelir düzeyi altında olan ailelere pilot proje olarak destek sunacağız, bu ayrıca yapay zeka dönemine hazırlık

- Vatandaşın ithal ettiği altını kenara bırakırsak neredeyse cari açık kalmıyor

- Yatırım yapılabilir seviyeye doğru hızla ilerlemeye devam edeceğiz

- Türkiye'nin risk primi 2018'in başından bu yana en iyi seviyesine geldi

- Büyümede bize benzer ülkelere göre reel olarak daha iyi bir performans sergiledik.

- Türkiye, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile arasındaki farkı kapatıyor