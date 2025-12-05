Bahis soruşturması: Ahmet Çakar da gözaltında
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Etimesgut Belediyesi Özel Kalem'i memuriyete geçiş için kullanmış
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
Üst bürokrasiye ve kariyer personele verilen 30 bin TL zam iptal edilebilecek mi?
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu

Yargıtay, alacaklısı tarafından düzenlenen eksik senedi ve mahkeme kararına dayanmayan haczi kanuna aykırı buldu.

Haber Giriş : 05 Aralık 2025 07:33, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 07:35
Karara konu süreç, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesine bir borçlu tarafından açılan dava ile başladı. İlk derece mahkemesi borçlunun talebini reddetti. Borçlu bu kararı istinafa taşıdı ancak istinaf dilekçesini süresinde gerekçelendirmediği gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesi, başvuruyu yalnızca "kamu düzeni" yönünden inceledi ve herhangi bir aykırılık görmeyerek reddetti.

Daha sonra Yargıtay'a taşınan davada, eksik senedin ve mahkeme kararına dayanmayan haczin geçerlilik vasfı taşımadığına hükmedilerek, borçlu haklı bulundu. Yargıtay, borçlunun temyiz itirazlarını "kamu düzeni" gerekçesiyle kabul ederek Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozdu. 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu'nun 688/6. maddesine göre senetlerde düzenleme yerinin bulunması zorunlu olduğumun belirtildiğine değindi. Kararda, İcra İflas Kanunu 170/a-2 gereğince mahkemenin bu hususu resen incelemek zorunda olduğunun altı çizildi.

