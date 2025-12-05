Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu

Karara konu süreç, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesine bir borçlu tarafından açılan dava ile başladı. İlk derece mahkemesi borçlunun talebini reddetti. Borçlu bu kararı istinafa taşıdı ancak istinaf dilekçesini süresinde gerekçelendirmediği gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesi, başvuruyu yalnızca "kamu düzeni" yönünden inceledi ve herhangi bir aykırılık görmeyerek reddetti.

Daha sonra Yargıtay'a taşınan davada, eksik senedin ve mahkeme kararına dayanmayan haczin geçerlilik vasfı taşımadığına hükmedilerek, borçlu haklı bulundu. Yargıtay, borçlunun temyiz itirazlarını "kamu düzeni" gerekçesiyle kabul ederek Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozdu. 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu'nun 688/6. maddesine göre senetlerde düzenleme yerinin bulunması zorunlu olduğumun belirtildiğine değindi. Kararda, İcra İflas Kanunu 170/a-2 gereğince mahkemenin bu hususu resen incelemek zorunda olduğunun altı çizildi.