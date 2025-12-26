TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik yeni soruşturma talebi
ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik yeni soruşturma talebi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında Karabük ve Çankırı mitinglerinde belediye imkanlarını kullandığı iddiası ile soruşturma izni istendi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik yeni soruşturma talebi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında yürütülen incelemelere bir yenisinin daha eklendiği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Yavaş'ın 2023 seçim döneminde Karabük ve Çankırı'da düzenlenen mitinglerde belediyeye ait imkanların kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni talebinde bulunduğu belirtildi.

İddialara göre, 9 Mayıs 2023'te Karabük'te ve 11 Mayıs 2023'te Çankırı'da gerçekleştirilen mitinglerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kaynaklardan yararlanıldı. Ayrıca söz konusu etkinliklere belediye personelinin de katıldığı ve Mansur Yavaş'ın bu mitinglerde yer aldığı öne sürüldü.

Ekim ayında imar planı değişikliğinin uygulanmaması, kasımda konser harcamaları ve ocakta Ankapark dosyasıyla birlikte Yavaş hakkında toplam dört ayrı soruşturma izni istenmiş oldu. Bu soruşturmaya ilişkin sürecin de bir aya yakındır sürdüğü öğrenildi.

