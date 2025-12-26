Ali Sabancı: Geçinemiyorum

ESAS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Fast Company Türkiye'nin İstanbul'da düzenlediği "CEO Council" etkinliğinde konuştu.

Sabancı burada yaptığı konuşmada şirketin Türkiye'de ve yurt dışında pek çok yatırımcının varlıklarını yönettiğini vurguladı.

Sabancı, "Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum" dedi.

Sabancı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; çok doğal faiz ne olacak, enflasyon ne olacak, büyüme ne olacak diye odaklanıyoruz. Halbuki Londra'ya indiğin zaman orada sana pasaporttaki yetkili 'Ziyaret amacınız nedir?' dediğinde o zaman anlıyorsun gerçek dünyanın ne kadar büyük olduğunu."

'9 milyar dolar varlık yönetiyoruz'

Sabancı, yaptığı konuşmada şirketin yönettiği 9 milyar dolarlık varlığın yüzde 50'sinin yurt dışında olduğunu belirtti.

Ali Sabancı yönettikleri varlıklara ilişkin şunları söyledi:

"120-130 tane ortağımız var. Amerika'nın Batı yakasından, Afrika'dan Türkiye'ye kadar yatırım yapıyoruz. Bizim takipten yönettiğimiz varlığın yüzde 50'si yurt dışında. Biz takriben bir hesaba göre 9 milyar dolar varlık yönetiyoruz. Bunun yüzde 15'i kadar eski lafla 'başkasının parası.' 1 milyon dolar yatırım yapan da var, 500 milyon dolar yatırım yapan da var. Almanya'daki ekibimize yatırım yapıyoruz. Bunlar global oyuncular."