Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi

Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin, fizik öğretmeni M.C. ile alay ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin soruşturması başlattı. Yaklaşık 20 gün önce yaşanan olaya ilişkin 3 öğrenci hakkında disiplin süreci sürerken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri de inceleme başlattı. Ekipler, olayın yaşandığı okulda yöneticilerle görüşerek, bilgi aldı. Polis ekipleri, daha sonra okuldan ayrıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de aynı saatlerde okulda incelemelerde bulundu.

Öte yandan hafta başı okulda dengesini kaybedip düşerek yaralanan öğretmen M.C., hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi. Öğrencilerinden şikayetçi olmayan ve raporu devam eden öğretmenin evde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.