Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
İmralı görüşmesi komisyona geliyor
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Bayraktar: Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma yolunda politikalar geliştiriyoruz
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Ana sayfaHaberler Eğitim

Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu

Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde ders sırasında öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan fizik öğretmeni Mehmet Canpolat, olaydan günler sonra hastanelik oldu. Disiplin süreciyle ilgili bilgisine başvurulurken "Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum" dedi.

Haber Giriş : 04 Aralık 2025 12:20, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 13:25
Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde (KMAK) bir grup öğrencinin fizik öğretmeni Mehmet Canpolat ile ders sırasında alay etmesi ve saygısız el kol hareketlerinde bulunması, sınıfta çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla tepki topladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatıldı.

Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı

İdareye bildirilmedi

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün aktardığına göre, boyun rahatsızlığı nedeniyle başını rahat hareket ettiremeyen öğretmen, öğrencilerin ceza almaması için olayı ilk aşamada okul yönetimine bildirmedi.

Olaydan günler sonra öğretmen Canpolat, kürsüde ders anlattığı sırada yere düşerek kolunu kırdı.

Düşme nedenine ilişkin farklı iddialar dile getirilirken, beyin kanaması ihtimaline karşı İbni Sina Hastanesi'nde müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Öğretmenin, kendisiyle alay edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığından haberdar olmadığı anlaşıldı.

Şikayetçi olmadı

Disiplin soruşturması kapsamında hastanede bilgisine başvurulan Mehmet Canpolat, şunları söyledi:

"Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum. Böyle bir olay yaşandığı için tabii üzgünüm. Öğrencilerimden böyle bir davranış beklemezdim. Ama benim yüzümden hiçbir öğrencimin disiplin soruşturması geçirmesini, hele okuldan uzaklaştırılmasını istemem. Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir."

