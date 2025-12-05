Gelinini yaralayıp gelinin kız kardeşini öldüren kayınpeder yakalandı

Y.E, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda oğlunun boşanma aşamasındaki eşi Eser E. ve kardeşi Nilgün Geçer ile bir araya geldi.

Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder Y.E, geline ve gelinin kız kardeşine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan iki kız kardeş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Geçer, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eser E'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu Bahşılı ilçesinde suç aleti tabancayla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, olay sırasında avukatlık bürosunda bulunan tarafların yakınları da fenalık geçirdi.