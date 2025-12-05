Etimesgut Belediyesi Özel Kalem'i memuriyete geçiş için kullanmış

Sayıştay, bu atamanın Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunun, memuriyete sınavsız giriş yöntemi olarak kullanılması amacına aykırı olduğunu vurguladı.

Raporda, Belediye Başkanlığı'nın özel kalem müdürlüğüne yaptığı atamanın, mevzuatın düzenleniş amacına aykırı olarak, memuriyete sınavsız giriş yöntemi şeklinde kullanıldığı açıkça belirtildi.

