İzmir'de otomobil ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi öldü
İzmir'in Menderes ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 19:49, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 19:50
Y.K'nin (50) kullandığı 23 BV 244 plakalı kamyonet, Menderes-Seferihisar kara yolu Gümüldür Mahallesi yakınlarında, E.D. (53) idaresindeki 09 UB 397 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, otomobildeki Abdullah Akın (42) ve Ali Şen'in (39) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan E.D. Menderes Devlet Hastanesine, Y.K. ise Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.