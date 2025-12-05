TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'te eğitim harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 94,6 artarak 2 trilyon 200 milyar 338 milyon TL olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2024 yılı eğitim harcamaları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; eğitim harcamaları 2023 yılına göre yüzde 94,6 artarak 2 trilyon 200 milyar 338 milyon TL oldu. Bir önceki yıla göre harcamaların en fazla arttığı eğitim düzeyleri yüzde 99 ile ilkokul ve ortaokul oldu. Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2023 yılında yüzde 4,2 iken, 2024 yılında yüzde 4,9 oldu. Devlet eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2023 yılında yüzde 3,5 iken, 2024 yılında yüzde 4 oldu.

EN FAZLA HARCAMA YÜKSEKÖĞRETİME YAPILDI

Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 33,4'ünü yükseköğretim, yüzde 21,3'ünü ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, yüzde 42,2'si yükseköğretime, yüzde 32'si ortaöğretime yapıldı.

ÖĞRENCİ BAŞINA EĞİTİM HARCAMASI 100 bin 307 TL

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2023 yılında 49 bin 45 TL iken, 2024 yılında 100 bin 307 TL olarak gerçekleşti. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2024 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 165 bin 467 TL ile yükseköğretim oldu. Öğrenci başına toplam eğitim harcaması 2024 yılında bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 48,1 artarak 3 bin 53 dolar oldu.