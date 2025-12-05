MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu

2026 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) kapsamında uygulanacak yazılı sınavının konu başlıkları ve ağırlıkları belirlendi.



2026-MEB-EKYS Yazılı Sınavı; genel kültür, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları, eğitim bilimleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve mevzuat alanlarından oluşacak.



Buna göre sınavda genel kültür %20, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları %15, eğitim bilimleri %15 ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli %30 ağırlığında yer alacak. Mevzuat alanı ise %20 olup T.C. Anayasası, ilgili kanunlar ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini kapsayacak.



2026 yılı sınav takvimi kapsamında başvurular 29 Ocak-5 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav 15 Mart 2026 tarihinde uygulanacak, sonuçlar ise 9 Nisan 2026 tarihinde erişime açılacak.