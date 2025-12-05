MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) 2026 yazılı sınavının konu başlıkları ve ağırlıkları belirlendi. Sınavda en yüksek ağırlığa sahip başlık, %30'luk payı ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli oldu. Genel kültür ve mevzuat alanları %20 ağırlıkta yer alırken, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları ile eğitim bilimleri ise %15 ağırlığında bulunuyor.
2026 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS)
kapsamında uygulanacak yazılı sınavının konu başlıkları ve ağırlıkları belirlendi.
2026-MEB-EKYS Yazılı Sınavı; genel kültür, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
dersi konuları, eğitim bilimleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve mevzuat alanlarından
oluşacak.
Buna göre sınavda genel kültür %20, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi
konuları %15, eğitim bilimleri %15 ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli %30 ağırlığında
yer alacak. Mevzuat alanı ise %20 olup T.C. Anayasası, ilgili kanunlar ve Milli
Eğitim Bakanlığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini kapsayacak.
2026 yılı sınav takvimi kapsamında başvurular 29 Ocak-5 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav 15 Mart 2026 tarihinde uygulanacak, sonuçlar ise 9 Nisan 2026 tarihinde erişime açılacak.