SPK Başkanı Gönül: Fonlarda kötü niyetli kullanımların önüne geçeceğiz

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, kötü niyetli kullanımların önüne geçmek için fonlarda bazı tedbirleri alarak belli değişiklikleri sürekli yaptıklarını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 14:30, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 14:46
SPK Başkanı Gönül: Fonlarda kötü niyetli kullanımların önüne geçeceğiz

SPK Başkanı Gönül, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) 5. Portföy Yönetim Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Bankacılık Kanunu'ndaki gibi bir sınırlamaya gidip gitmeyeceğine yönelik soruya Gönül, "Bankacılık nizamı demek çok doğru olmayabilir ama fonlarla ilgili zaten sürekli bir değişim içerisindeyiz. Belli tedbirler, belli değişiklikler sürekli yapıyoruz. Sektörün önünü açmak zorundayız. Bu konuda çalışmalarımız her zaman var. Bunlara devam edeceğiz. Kötü niyetli kullanımların önüne geçeceğiz. Bunun yanı sıra sektörün önünü açmak için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde cevap verdi.

Gönül, fonlarla ilgili çalışmalarda gelinen aşamaya ilişkin yöneltilen soruyu, "Çok detaylandırmadık. Ama mutlaka bu çalışmaları nihayetlendirilmeden önce hem sektörle hem de sizlerle paylaşacağız. Şimdi çok çeşitli fonlarımız var. Burada çalışma her zaman var, her zaman düzenliyoruz. Ama spesifik olarak belli bir fonda, belli bir düzenleme demek çok yanlış olur. Bizim burada söyleyebileceğimiz, sektörü rahatlatacak, daha şeffaf ve daha güvenli olması için gerekli çalışmaları yapıyoruz." şeklinde yanıtladı.

Çalışma için bir tarih vermenin mümkün olup olmadığına yönelik soru üzerine Gönül, bu çalışmaların sonuçlanmasının çok uzun sürmeyeceğini ifade ederek, "Ama biz bu tür çalışmalarda genellikle geçişli tarih vererek yani şu tarihten itibaren diyerek sektörü ve yatırımcıları rahatsız etmeyecek şekilde düzenlemeyi zamanın içerisinde hayata geçirerek yapmayı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gönül, bunun bir düzenleme paketi olmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yani düzenlemeler zaten sürekli devam ediyor. Buradaki düzenlemeleri zamana bölerek yapmaya devam edeceğiz. Ama buradaki tek bizim için önemli olan hem yatırımcı menfaatini korumak hem de sektörü rahatsız etmemek. Yani zaten bunları sektörle birlikte karar veriyoruz."

"Kötüye kullanım, yatırımcıyı zarar ettiren herhangi bir şeye müsaade etmemiz mümkün değil"

SPK Başkanı Gönül, cezalarda hapis cezasının yanı sıra farklı ceza türlerinin uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki soruyu ise "Şimdi cezalarımız bizim belli zaten. Cezalar kanunda yer almak zorunda. Kötüye kullanım, yatırımcıyı zarar ettiren herhangi bir şeye müsaade etmemiz mümkün değil. Bunun için zaten gerekli cezaları gerekirse Meclisimiz takdir ederse artıracaktır. Bunun dışında da cezaları gerektiği şekilde elimizden geldiğince uygulamaya devam ediyoruz." şeklinde yanıtladı.

Gönül, hiçbir düzenlemenin etki analizi olmadan yapılmayacağının altını çizdi.

Onun için önce etki analizlerini yapacaklarını belirten Gönül, "Bunu sektörle paylaşacağız. Sektörden gelen geri bildirimlere göre de tekrar düzenlemeleri gözden geçirip ondan sonra karar veriyoruz." dedi.

Gönül, şu an sektörden gelen talepler hakkında da, "Şimdi biz talepleri topluyoruz, dinliyoruz. Bugün de burada olmamızın nedenlerinden bir tanesi bu. Sektörle her zaman bir arada çalışıyoruz. Gelen talepleri topladıktan sonra çalışmadık, nihayetlerle çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Manipülasyonlarla ilgili olarak sorulan soruyu Gönül, "Burada verilecek mesaj zaten bellidir. Gerekli suç duyurularını yapıyoruz ve bunlar da sonuçlanıyor biliyorsunuz. Yani burada söyleyecek çok fazla bir şey yok." diye cevapladı.

Gönül, halka arz konusuna ilişkin olarak da şu değerlenmeleri yaptı:

"Halka arz ivmesi diye bir şey söylemek aslında çok doğru değil. Halka arz bizim standart işlerimizden sadece bir tanesidir. Tabii ki standart işlerimize devam ettiğimiz gibi halka arzlara devam ediyoruz. Halka arzların biraz daha farklılığı piyasadaki talebi ön görerek devam etmek zorundayız. Onun için mutlaka halk arzları devam edecek ama piyasa talebini piyasadaki gelen beklentiyi de göz önüne alarak halk arzlara devam edeceğiz."

