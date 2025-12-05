Bakan Memişoğlu: Yeni alınan 856 ambulans illere gönderilecek

Bakan Tunç: Yargı artık birilerinin arka bahçesi değil
Bakan Tunç: Yargı artık birilerinin arka bahçesi değil
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
DMM'den 'asgari ücret' açıklaması: Dolar bazında 4,6 kat arttı
DMM'den 'asgari ücret' açıklaması: Dolar bazında 4,6 kat arttı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Bakan Tunç'tan 'Futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan 'Futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklama
Sigorta şirketine kayyum atandı
Sigorta şirketine kayyum atandı
Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'
Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor
Futbolda Bahis soruşturması: Çok sayıda kişi gözaltında
Futbolda Bahis soruşturması: Çok sayıda kişi gözaltında
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
Ana sayfaHaberler Sağlık

Bakan Memişoğlu: Yeni alınan 856 ambulans illere gönderilecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak Türkiye genelinde şu anda 856 ambulans aldık ve inşallah birkaç hafta içerisinde illerimize göndereceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 16:30, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 16:31
Yazdır
Bakan Memişoğlu: Yeni alınan 856 ambulans illere gönderilecek

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Memişoğlu, Sinop Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali Mustafa Özarslan ve kent protokolünce karşılanan Memişoğlu'na çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Memişoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında Türkiye'yi adım adım dolaştıklarını söyledi.

Bu kapsamda Sinop'un ziyaret ettikleri 66'ncı il olduğunu belirten Memişoğlu, her gittikleri illerde sağlık hizmetlerindeki gelişimi ve daha iyisi için yapılması gerekenleri masaya yatırdıklarını anlattı.

Memişoğlu, Sinop'un sağlık alanında önemli aşamalar kaydettiğine dikkati çekerek, "Sinop'ta sağlık hizmetleri özellikle son 20 yılda AK Parti iktidarı ve sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerçekten hem altyapı hem hizmet kalitesi hem de ulaşılabilirlik anlamında çok iyi yerlere geldi ama daha iyi olabilmesi için ne yapabileceğimizi yerinde görmek için buradayız." diye konuştu.

Sinop'ta kent merkezi ve Boyabat ilçesinde bulunan hastaneleri daha büyütüp tam kapasite ile daha iyi hizmet verebilmeleri için planlamalar yaptıklarını da aktaran Memişoğlu, bu doğrultuda Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin altyapısını eğitim araştırma hastanesi hizmetini sunabilecek altyapıya kavuşturacaklarını kaydetti.

Türkiye'de hem kamu sağlık hizmetleri, hem özel sağlık hizmetleri ve hem de üniversite sağlık hizmetlerinin iyi boyutlarda olduğunu ifade eden Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Özel sağlık sektörleri Türkiye'nin şu anda özellikle batı illerinde ve kalabalık illerinde sürdürülüyor. Bununla ilgili bir planlama yaptık. Bunu Anadolu'nun diğer şehirlerinde özel sektörle ilgili hastane kurulmasını ve sağlık hizmetinin de özel sektör vasıtasıyla o illerimizde verilmesi için bir planlama yaptık. Sinop da bunlardan bir tanesi. İnşallah Sinop'ta da iyi sağlık hizmeti sunmak için hem kamu hem özelin beraber olabileceği bir yapıya kavuşuruz."

- İllere 856 ambulans gönderilecek

Bugün Samsun'da 100 ambulans teslim ettiklerini hatırlatan Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak Türkiye genelinde şu anda 856 ambulans aldık ve inşallah birkaç hafta içerisinde illerimize bunları göndereceğiz. Acilciler her an her saniye insanlarımıza hizmet için çalışıyor. Özellikle toplumdan da fermuar sistemiyle ambulanslara yol vermesini, canı kurtarmak için saniyelerle yarışan ekiplerimize destek olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu'nun ziyaretinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve MHP Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar da hazır bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber