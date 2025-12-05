'Kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere zam önergesi' geri çekildi
İstanbul'da hafta sonu için sağanak uyarısı

İstanbul'da hafta sonu etkili olması beklenen soğuk hava ve sağanağa karşı vatandaşlar uyarıldı.

İstanbul hafta sonu Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek.

Hafta boyunca 16 ila 19 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, yarın geceden itibaren düşmeye başlayarak 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor.

Sıcaklık düşüşüyle birlikte kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Yağışların pazar günü saat 10.00'dan itibaren kent genelinde etkisini artıracağı, aralıklarla esen fırtınayla pazartesi sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Fırtına ve kuvvetli yağışın neden olabileceği ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması, su baskınları, taşkınlar ve yollarda göllenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

