6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı

Ankara Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin üzerinden çıkan 100 altın ve 18 bileziği mağdur A.G'ye iade etti. V.E.M., işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Ankara'da yaşayan 64 yaşındaki A.G'yi arayıp kendisini polis olarak tanıtan V.E.M., "Adınız terör örgütüne karıştı. Kimlik bilgilerinizi kullanarak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) para topluyor. Operasyon yapacağız." diyerek, evindeki ziynet eşyalarını kapıya gelen "görevliye" teslim etmesini istedi.

