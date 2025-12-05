Haber spikerlerine uyuşturucudan gözaltı
Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Cebeci ve Acet sağlık kontrolüne getirildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 17:37, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 17:39
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Cebeci ve Acet Sağlık kontrolünden geçirilerek, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.