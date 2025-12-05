Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor

Üst düzey personel ve kariyer meslek mensuplarına 30 bin lira zam tartışmaları sürerken, Vergi Müfettişleri Derneği Başkanı Bilal Yüksel memurlar.net'e yaptığı açıklamada mesleğin yaşadığı ciddi sorunları anlattı.

05 Aralık 2025
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor

Vergi müfettişleri 30 bin liralık zam tartışmalarına ne diyor?

Üst düzey kamu personeli ve kariyer meslek mensuplarına yapılması gündemde olan 30 bin liralık ek ödeme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Vergi Müfettişleri Derneği Başkanı Bilal Yüksel, memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen ile görüşerek mesleğin içinde bulunduğu duruma dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yüksel, vergi müfettişliği mesleğinin yıllardır yapısal sorunlarla karşı karşıya kaldığını, yeni alımlarda ciddi bir talep düşüşü olduğunu ve istifaların hızla arttığını söyledi.

"Kontenjanların yarısı bile dolmuyor"

Vergi müfettiş yardımcılığı için ilan edilen kadrolara yeterli başvurunun yapılmadığını belirten Yüksel, şu örneği paylaştı:

"Vergi müfettiş yardımcılığı için çıkılan ilanlarda açılan kontenjanların yarısı dahi dolmuyor. Örneğin 26 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan 250 kişilik vergi müfettiş yardımcısı alım ilanında kontenjanların yarısı dolmadı."

Yüksel'e göre bu tablo, mesleğin cazibesinin giderek azaldığını gösteriyor.

"15 yıldır sadece oransal zam alıyoruz"

Kariyer mesleklerin ücret skalasının yıllar içinde bozulduğunu vurgulayan Yüksel, toplu sözleşmelerin mesleğin kayıplarını telafi etmediğini söyledi:

"15 yıldır sadece toplu sözleşmelerle verilen oransal zammı alıyoruz. Bu süreçte kariyer meslekler arasındaki ücret makası daha da açıldı."

İstifalar rekor seviyede: "Son 5 yılda 750 müfettiş ayrıldı"

Yüksel, meslekteki en büyük sorunlardan birinin yüksek istifa oranları olduğuna dikkat çekti:

"Mesleğimizde çok sayıda istifa oluyor. Son 5 yılda 750 müfettiş istifa ederek meslekten ayrıldı."

Yüksel'e göre bu durum, hem yetişmiş insan kaynağının kaybına hem de vergi denetim kapasitesinin zayıflamasına yol açıyor.

