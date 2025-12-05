EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
Akkuyu NGS'deki tesise elektrik verildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) üretilecek elektrik enerjisini Türkiye'nin iletim sistemine aktaracak gaz yalıtımlı şalt tesisi ekipmanlarına elektrik verme aşaması tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 20:08, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 20:15
akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Teknik Direktörü Andrei Zhukov, projede şu anda birinci güç ünitesine odaklandıklarını söyledi.

Birinci güç ünitesinde devreye alma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Zhukov, tüm sistemlerin kapsamlı kontrol ve test süreçlerinden geçirildiğini, ünitedeki ana inşaat çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

Zhukov, reaktörler dışındaki alanlarda çalışmaların paralel olarak sürdüğünü ifade ederek, "Birinci devreye alma kompleksinde yer alan diğer binalardaki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Aynı zamanda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin elektrik altyapısını oluşturan tesisleri de kademeli olarak devreye alıyoruz. Sahada dört güç ünitesine ait olan tesislerde farklı aşamalarda çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor." diye konuştu.

Elde edilecek enerji şalt tesisi üzerinden iletim sistemine aktarılacak

Dış şebekeden 400 kilovolt gaz yalıtımlı şalt tesisi ekipmanlarının bir bölümüne nominal gerilim verme işleminin tamamlandığını belirten Zhukov, şöyle konuştu:

"Dış iletim şebekesinden gaz yalıtımlı şalt tesisi ekipmanına elektrik verdik. Bu adım, santralin şebekeye güç aktarım sisteminin oluşturulmasında kritik bir aşamayı oluşturuyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki güç ünitelerinde üretilecek olan elektrik enerjisi, bu gaz yalıtımlı şalt tesisi üzerinden Türkiye'nin iletim sistemine aktarılacak. Elektrik verme işleminden önce uzmanlarımız, ekipmanın montajı ve hazırlanmasına ilişkin tüm gerekli çalışmaları eksiksiz şekilde tamamladı. Tedarikçi değişikliğine rağmen ekipmanın enerji verilmesine hazır hale getirilmesi kısa sürede sağlandı. Proje gerekliliklerine uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürerek adım adım ilerlemeye devam ediyoruz."

Zhukov, gaz yalıtımlı şalt tesisindeki gelişmelerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gaz yalıtımlı şalt tesisindeki ilerleme güç ünitesinin devreye alınmasına yönelik teknolojik süreç zincirinde son derece önemli bir aşama. Bu gelişme, güç aktarma sisteminin oluşturulmasında takvime uygun ilerlediğimiz anlamına geliyor. Şu anda ekibimiz, nükleer güç santralinde üretilecek olan ilk kilovat elektrik enerjisinin Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal enerji sistemine verilebilmesi için azami gayretle çalışıyor."

Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı sürdürülen Akkuyu NGS, her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 üniteden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan santralin, tam kapasite devreye girdiğinde ülkenin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılaması öngörülüyor.

Akkuyu NGS'nin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

Sıfır emisyonla çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan kesintisiz elektrik üretilebilecek santral, Türkiye'nin "2053 net sıfır emisyon" hedefine katkı sağlayacak.

Akkuyu NGS'nin işletmede kalacağı 60 yılda toplam 2,1 milyar ton karbon emisyonunu engelleyeceği hesaplanıyor.

