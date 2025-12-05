Ömer Çelik: Türk Kadınına Seçme Hakkının 91. Yılı Kutlu Olsun
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91. yıl dönümü ile Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı. Çelik, Atatürk önderliğinde kazanılan hakların önemine dikkat çekerek kadın kahramanlarımızı rahmetle andı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 13:10, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 13:04
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümü ile Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk kadınlarının siyasi haklarına kavuşmasının önemine vurgu yaptı ve kadınların toplumsal hayattaki rolüne dikkat çekti.
Ömer Çelik'in Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı
Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
- "Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 91'inci yıl dönümü kutlu olsun."
- "Hayatın gerçek mimarları olan tüm kadınların Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyoruz."
- "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığımız İstiklal Savaşı'mız kadın kahramanlarımızın eşsiz mücadeleleri ile doludur. Hepsini rahmetle anıyoruz."