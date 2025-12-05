Altın haftayı yükselişle kapattı

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 827 bin lira, en yüksek 5 milyon 853 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 5 milyon 850 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 809 bin 999 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 521 milyon 821 bin 799,59 lira, işlem miktarı ise 1.831,8 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 534 milyon 654 bin 298,95 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: