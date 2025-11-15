Şehide son veda! Oğlundan ağlatan hareket

Erdoğan: Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Erdoğan: Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Şehide son veda! Oğlundan ağlatan hareket

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit düşen Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Korkmaz'ın 13 yaşındaki oğlu Doruk Korkmaz, babasının kıyafetleriyle törene katıldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 14:50, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 14:53
Yazdır
Şehide son veda! Oğlundan ağlatan hareket

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu uçakta 20 personel şehit olmuştu.

İSTANBUL'DA DEFNEDİLDİ

Daha sonra Ankara'ya getirilen şehitler Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen tören ile defnedilecekleri şehirlere gönderilmişti. Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın Büyükçekmece'de bulunan baba evine getirilerek helallik alındı. Şehidin naaşı daha sonra Büyükçekmece Kuba Camii'ne getirildi ve cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Kadir Korkmaz, annesi Rabia Korkmaz, eşi Burcu Korkmaz taziyeleri kabul etti.

BABASININ KIYAFETLERİNİ GİYDİ

Şehidin 13 yaşındaki oğlu Doruk Korkmaz, törende babasının kıyafetlerini ile törene katıldı. Düzenlenen törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, çeşitli partilerin milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Korkmaz, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Yarbay Korkmaz'ın cenazesi omuzlarda taşınarak top arabasına konulurken, silah arkadaşları ellerindeki karanfili şehidin tabutunun üstüne koydu. Şehidin naaşı Büyükçekmece Eski Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber