Şehide son veda! Oğlundan ağlatan hareket

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu uçakta 20 personel şehit olmuştu.

İSTANBUL'DA DEFNEDİLDİ

Daha sonra Ankara'ya getirilen şehitler Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen tören ile defnedilecekleri şehirlere gönderilmişti. Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın Büyükçekmece'de bulunan baba evine getirilerek helallik alındı. Şehidin naaşı daha sonra Büyükçekmece Kuba Camii'ne getirildi ve cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Kadir Korkmaz, annesi Rabia Korkmaz, eşi Burcu Korkmaz taziyeleri kabul etti.

BABASININ KIYAFETLERİNİ GİYDİ

Şehidin 13 yaşındaki oğlu Doruk Korkmaz, törende babasının kıyafetlerini ile törene katıldı. Düzenlenen törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, çeşitli partilerin milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Korkmaz, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Yarbay Korkmaz'ın cenazesi omuzlarda taşınarak top arabasına konulurken, silah arkadaşları ellerindeki karanfili şehidin tabutunun üstüne koydu. Şehidin naaşı Büyükçekmece Eski Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.